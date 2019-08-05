農地農用每公頃補助1萬元 陳吉仲：最快下半年實施

2019-08-05 13:25

〔記者簡惠茹／台北報導〕農委會擬提供農地農用生態環境給付，農委會主委陳吉仲表示，農地不只有作物產值，還有糧食安全、生態環境保育功能，因此農委會規劃農業環境基本給付，農地農用者每年每公頃可領一萬元，希望最快今年下半年就能實施。

國土生態保育綠色網絡計畫今年邁入第二年，台灣首場「國土生態綠網成果交流會」今明兩天在林務局國際會議廳登場，林務局與經濟部水利署在會中簽定合作協議，農委會主委陳吉仲在會中表示，所有水利工程跟生態保育息息相關，簽署合作展開很好的跨部會合作，台灣生態多樣性豐富，盤查後會公布給台灣人民，以後就能知道各地區生態多樣性，富有教育生態等功能。

陳吉仲也指出農地和生態保育要能互相結合，他說農地農用不只有生產作物的價值，農業一年產值5千5百多億元，而農業帶來的生態環境、糧食安全貢獻則超過2兆，歐盟許多國家都有執行生態環境給付政策，所以農委會也已經規劃提供農地農用者生態環境給付，農地農用者，就會給予每公頃1萬元的生態環境給付，希望下半年就能實施。

農糧署副署長莊老達說明，給付主要針對特定農業區和一般農業區農牧用地約30幾萬公頃農地，因為這些區域的農地農作物經營比較密集，農業生產率較高，除了基本給付，目前施行中的有機友善驗證每公頃3萬元、生產履歷驗證每公頃1萬5千元，還有農機具補助等等都還能堆疊式領取。

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