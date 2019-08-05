利奇馬恐變中颱 專家：侵台機率提高、威脅大增

2019-08-05 08:31

〔即時新聞／綜合報導〕今年第9號颱風「利奇馬」昨生成，氣象局預估，利奇馬將通過琉球群島北上，由於路線西修，不排除會直撲台灣，預計週四、週五最接近。氣象專家彭啟明、吳德榮也都指出，目前雖然還有待觀察，但利奇馬對台威脅機率大增。

氣象局指出，今年第8號颱風范斯高，正往日本九州前進，之後將轉到韓國，對台灣沒影響，不過第9號颱風利奇馬預估則是會從台灣東側海面北上，且強度上看中颱，歐美模式最新模擬也顯示利奇馬恐登陸台灣，路線也有再往台灣接近的機率，不排除會直撲台灣，但後續發展仍有待觀察。

天氣風險公司總經理彭啟明今上午也指出，昨天下午在菲律賓東方海面生成的利奇馬，目前距離台灣南端東南方約1000多公里海面，持續緩慢往北前進，目前速度很慢，也有不確定性，估計等到週二、三北上逐漸脫離季風低壓後，受到太平洋高壓導引氣流影響將明顯西偏，若西偏的力量越大，對台灣的威脅就越嚴重，接近台灣的時間點將可能落在週四、五這兩天，侵台機率則是要看脫離低壓環境後，才會更明確。

吳德榮今日也在「三立準氣象·老大洩天機」專欄刊文指出，「利奇馬」的路徑相當分歧，代表預測路徑的「不確定性」高，但目前的模擬預測顯示，通過台灣附近的數量大幅增加，侵襲機率提高，威脅大增，應密切觀察。

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