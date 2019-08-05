為百萬遊客…玉管處塔塔加封館整修、服務不打烊

2019-08-05 07:43

〔記者謝介裕／南投報導〕玉山國家公園塔塔加遊客中心將自8月9日起封館裝修，也是該遊客中心啟用20多年以來，首度大規模進行展館內設施更新整修工作，總經費高達2300多萬元，預計年底完工重新開放，不過，玉管處強調，施工期間，導覽解說及餐飲服務依舊不打烊，以滿足遊客需求。

塔塔加源自於鄒語，代表寬廣、平台的草原之意，因林相豐富、物種多樣，玉管處為宣導生態保育觀念及加強為民服務工作，遂在1991年成立塔塔加遊客中心。

海拔標高2610公尺的塔塔加遊客中心，不只是新中橫公路最高點，也是通往嘉義阿里山台18線及新中橫台21線的終點，更是從日治時期開始，迄今通往玉山主峰的必經要道，集結了遊憩、天文觀測與學術研究於一身，造就塔塔加有別於其它景點的獨特性，以致每年慕名前來遊玩的遊客人數，高達120萬人次左右。

玉管處說，塔塔加遊客中心展館內的展示面板、圖片等相關設施，均已年久失修，遂列入今年度重點改善工作，且連同1樓的販賣部也將一併在9日起封館，辦理展館更新整修工程，將以更新穎之展示手法及內容，來呈現玉山塔塔加地區獨特自然景觀及人文之美，預定年底完工重新開放。

而塔塔加遊客中心展館及販賣部更新工程期間，除了2樓餐飲部仍照常營運以外，也將於上東埔停車場之解說亭設置臨時服務台，提供現場解說諮詢服務、導覽摺頁索取、緊急事件協助及紀念戳章等各項服務，詳情可上官網查詢或洽詢服務專線049-2702200。

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