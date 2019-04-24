雲瀑星空、霧淞山林 玉山塔塔加絕美片釋出

2019-04-24 10:39

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〔記者劉濱銓／南投報導〕玉山國家公園管理處今年屆滿34週年，日前在處慶時發表「聽見家的聲音」影片，傳達園區生態與山林美景，但礙於影片仍在販售，玉管處無法將全片公開上網，不過近日則是把影片精華上傳到YouTube，分享塔塔加的雲瀑星空、霧淞山林，以及布農大叔合唱團的動人歌聲，讓民眾隨著動人和聲與玉山的聲音，體會大自然日夜、四季變換的感動。

玉管處表示，此次釋出的片段都是取自玉山34週年發表的「聽見家的聲音 」影片精華，包括以生態環境收音師的角色，呈現塔塔加地區自然景物聲音的「塔塔加之歌」，以及布農大叔合唱團演唱的「風言風語」，透過人與自然的互動，用「聲音」表現山林之美，別有一番美感。

影片中收錄園區蟲鳴鳥叫，以及動物覓食聲音，景色則包括日夜與四季的變化，有雪白霧淞、高空雲瀑、空拍山林、滿夜星空，以及多樣的動、植物生態等，盼讓民眾透過影片，一同領略園區自然之美，共同守護山林家園。

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