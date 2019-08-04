創世「餅行公益 感恩柚您」 邀你中秋買公益月餅

2019-08-04 18:24

〔記者張忠義／高雄報導〕中秋佳節將至，民眾已開始預訂應景文旦與月餅禮盒，若能在感受節慶氣氛的同時與公益結合，在訂購時就能幫助需要的人，更能享受助人的小確幸。

中秋義賣活動向來都是創世高雄分會服務經費的重要來源之一，這次由高人氣手遊「神魔之塔」代言人曾甜擔任愛心大使，盼號召17萬粉絲預定中秋禮盒，幫助創世到植物人宅服務，一起享美食做公益。

中龍公司團膳事業石川主廚，特地為創世設計美味的菜單-泰式文旦煎餅沙拉，與愛心大使一起教大家如何用文旦、煎餅入菜，清爽鮮甜的口感，非常適合炎炎夏日品嘗；曾甜也開啟直播，號召粉絲預訂禮盒，行動做公益。

國際獅子會林炳焜、吳貴龍、呂美慧等主席與會長，認同創世「救一個植物人，等於救一個家庭」，呼籲社會上需要幫助的人很多，希望大家可以由自身做起，帶領號召大家一起來支持創世愛心義賣，幫助這些植物人家庭。

今年創世基金會「餅行公益 感恩柚您」除了有麻豆文旦城農家提供的「有保險」文旦禮盒，另有屏東華珍食品獨家首創黑鮪魚、櫻花蝦酥餅、福元傳統手工綠豆椪、高雄唯王廣式月餅等，共推出八款特色禮盒，為創世到植物人宅服務努力。預訂方式詳見創世基金會高雄分會粉絲頁，愛心專線（07）261-2861#9中秋小組。

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