台日友好！日本飛驒市藝師來嘉義縣傳藝

2019-08-04 13:07

〔記者蔡宗勳／嘉縣報導〕台日友好又一章，日本飛驒市《布藝吊飾》與《千鳥格子》工藝職人，到嘉義縣新港鄉分享飛驒傳統文化，新港鄉長林茂盛、奉天宮董事長何達煌等人親自體驗，重拾針線直說「好好玩」。

新港與日本飛驒市古川町自1994年交流至今，並在2017年與飛驒市締結為友好城市，開啟更豐富多元的文化交流，新港文教基金會、新港鄉公所與日本飛驒市役所合作，8月3、4日兩天在新港文化館‧25號倉庫，辦理日本工藝職人（木匠、布藝）駐館體驗教學。

飛驒市的兩位專業藝師首次來到新港進行工藝教學，其中「布藝吊飾」體驗，邀請到飛驒市布藝吊飾研究會谷口充希子，谷口曾任飛驒市議員，相當熱情，這次運用飛驒地區盛產蠶絲所織造的高級和服布料，讓柔軟的絲綢在學員手中變成精致可愛的布藝吊飾，每個吊飾都寄托著長壽、健康的美好願望。

林茂盛、何達煌、新港農會總幹事陳永華、新港文教基金會董事長陳政鴻等人充當學員，重拿針線縫製「布花」，大家打趣說，好在已經先穿好針了，否則都已老花眼，可能連針都穿不過，玩笑歸玩笑，這批老學員在谷口充希子教導下，很快就完成「布花」作品，樂得笑逐顏開。

飛驒市古川町建築師團體直井隆次會長，則運用飛驒地區盛產林木的非凡木匠工藝藝術，帶領民眾體驗製作「千鳥格子」杯墊，「千鳥格子」是日本工匠最具有代表性的傳統技藝，不使用黏合劑和釘子組裝固定木材，是飛驒地區的住居、門窗、天井等常使用的技術。

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