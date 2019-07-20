新港奉天宮媽祖「騎福金門」 明天跨海小金門

2019-07-20 16:47

〔記者吳正庭／金門報導〕嘉義新港奉天宮慶祝媽祖蒞台400週年，舉辦「馨護台灣、騎島平安」自行車全國巡安祈福活動，繼日前澎湖行，今天早上啟動第2站金門巡安行程，開台媽祖端坐活動特製的「鳳尾車」聖駕，沿路受到不少信眾膜拜。

奉天宮董事長何達煌說，騎腳踏車繞境台、澎、金、馬、綠島，進行台灣媽祖文化交流，是1次創舉；「馨」指的是1柱清香，「馨護」台灣與「幸福」台灣同音，「騎島」平安與「祈禱」平安諧音，希望藉由單車行腳的方式，將媽祖的愛與慈悲灑播在台灣每1寸土地，帶給台灣幸福與平安。

金門縣風火輪單車協會為「騎福金門」共襄盛舉，理事長吳媽能攜手45名在地車友加入，負責領騎也協助警察維持交通，讓媽祖在大金門的巡安更為順暢；車隊下午從官澳龍鳳宮出發後，繼續繞行東半島，預計明天跨海為小金門鄉親巡安祈福。

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