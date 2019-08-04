黑翅鳶育雛「定居」市內 鳥友卡位瘋拍

2019-08-04 12:47

〔記者王善嬿／嘉市報導〕有台灣最美猛禽美譽的黑翅鳶，近日被人發現一對黑翅鳶在嘉義市湖內里築巢，還會獵捕老鼠哺育雛鳥，鳥友觀察，約半小時黑翅鳶可叼回6、7隻老鼠，印證黑翅鳶「獵鼠高手」封號；影片上傳群組驚豔鳥友，昨天、今天吸引數十名鳥友到嘉市卡位瘋拍鳥類哺育幼鳥的珍貴畫面。

蘇姓鳥友今凌晨1點自南投開車到嘉義市，十分熱血，她說黑翅鳶喜歡築巢在甘蔗園、未被開發的樹林，因該處生態豐富容易獵捕到老鼠，清晨5點多拍到雌鳥返巢哺育雛鳥，很值得。

嘉義荒野保護協會嘉義分會解說員蘇家弘表示，黑翅鳶為鷹科、猛禽中體型最小的一種，是二級保育類動物，原本是候鳥、來台短暫棲息，但數年前在嘉義縣鰲鼓溼地築巢、哺育雛鳥「定居」；嘉義市三年多前開始發現牠們蹤影，只是少見孵育出雛鳥，此次有3隻雛鳥孵育成功，加上黑翅鳶一般棲息在芒果樹、黑板樹欉中，不易觀察、拍攝哺育畫面，尤其雄、雌黑翅鳶會在空中交替運送獵物哺育幼雛，都讓鳥友瘋狂追逐。

蘇家弘說，幼雛「三寶」近日已可離巢，最近如前往的鳥友，要拍到如之前在巢內哺育畫面，較不容易。

嘉義縣民胡嘉寶說，7月23日他騎車經過，發現一隻黑翅鳶不斷俯衝想攻擊他，他才發現有黑翅鳶在樹林中哺育雛鳥，正巧有工人要來黑翅鳶棲息地鋤草，經通報嘉義市建設處才及時阻止，希望民眾去賞鳥也要避免干擾鳥兒，一同保護。

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