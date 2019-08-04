中國限縮中客來台 學者建議政府這樣做

2019-08-04 00:01

〔記者楊綿傑／台北報導〕中國先禁自由行旅客來台，後又傳言團客也要被限縮，一步步凍結台灣觀光，政府已祭出國旅補助等措施，但事實上學者認為，要短期迅速彌補缺口不是太難，鞏固現有基本市場加強行銷，再搭配新南向政策深化，簽證規定更彈性放寬等，就可以吸收到更多國際客。

高雄餐旅大學觀光研究所教授劉喜臨先就國旅補助提出看法，他建議應該仔細分析中國客自由行、團體行的禁止，會影響的層面，然後再針對受影響較大的部分補助，可以有效補起部分缺口。此外，國旅補助的手續應該再簡化，效果也會提升。

至於在國外市場方面，劉喜臨說，要把現有較穩定市場繼續擴大，日本、香港目前是台灣最穩固國際旅客來源，而韓國及馬來西亞則是新興而成長快速市場，都可以加大行銷力道。至於新發展的新南向國家，可以考慮放寬簽證，如印尼目前有2億多人口、越南也有9千萬人口，放寬後旅客一定會增加。

針對簽證問題，靜宜大學觀光系副教授黃正聰具體建議，包括「團體免簽」；「個人簽證便利化」，上網就可完成；「落地簽免費」等都是可以思考方向。過去台灣傾向承認先進國家如歐美日韓免簽對象，才給予免簽，但他認為可以應該將新加坡納入承認範圍。

黃正聰表示，中國客的缺口不是沒辦法補，過去第一波中國限縮觀光客來台時，台灣就用多元市場開拓、開發新南向去突圍，也有相當成果，現在面臨中國新一波旅客限縮，其實就把現有政策檢討後，更積極行銷、深化政策，就會有更多成效。

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