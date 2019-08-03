中方稱團客來台「回到過去」配額 學者認為沒那麼單純

2019-08-03 22:36

〔記者楊綿傑／台北報導〕中國上月底宣布本月1日起禁止47個城市觀光客來台自由行，意欲打壓台灣觀光，近來又傳出中國團客也將跟進禁止，引發各界討論。根據旅遊業界傳出最新消息，中國方面解釋只是「回到過去」的配額，並非禁止，不過學者則認為，可能沒有那麼單純，值得再觀察。

由於此事牽涉旅遊業者營運，中華民國旅行業商業同業公會全國聯合會理事長蕭博仁一直積極蒐集資訊、聯繫各方。他稍早透露，才跟幾個省的旅遊界人士聯繫過，對方皆表示，沒有所謂禁止團客來台的指令，僅僅只是「回到過去」限制配額的狀況。

蕭博仁轉述，2016年實施配額限制之後，去年整年來台中國觀光客人數大約200萬人次左右，不過去年底高雄市長韓國瑜當選後，中國放寬名額限制，可以說是幾乎沒有限制，因此到今年上半年為止，來台中國觀光客就已經超過200萬人次，等於去年一整年數量，隨著最近兩岸關係再度緊張，所以才又想回到過去的配額限制。

蕭博仁說，過去配額相關會議是每季檢討一次，研判最近的會議可能是在檢討這個事項，原先旅遊業預估今年到11月底，來台灣的中國觀光客可能突破300萬人次，不過現在如果可能又充滿變數。

靜宜大學觀光系副教授黃正聰則認為，可能並非「回到過去」如此簡單，因為如果是要回到過去，那也不必要大費周章再逐一開會，可能還是會有相當名額的減少，目前大約只完成8個省市的討論，陸續應該還會擴及到中國各省市，要再觀察。

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