中國限縮中客來台 旅遊業者：挖掘新商品吸外國客

2019-08-03 23:58

〔記者楊綿傑／台北報導〕面對中國再出手限縮來台旅客，甚至可能歸零，意圖打壓台灣觀光經濟，旅行業者認為如何將商品豐富化，找出更多在地特色可供體驗將能引發國內外旅客興趣，透過品牌與品牌結合打團體戰以創造更多商機。

台灣跨境旅遊電商KKday全球品牌行銷總監林家綝受訪時表示，旅遊商品內容再進化是重要因素之一，不管是針對台灣人、外國人，推出更具特色的體驗商品，如在地廟宇遶境、手作檜木筷、旗袍遊台南、大稻埕品酒節等，都可以在目前大景點如101、九份、日月潭等的既有行程中有更多創新，再配合提升附加價值，周邊商品系統建立，有效提升客單價就能彌補缺口。

林家綝舉例，今天觀光客來參加音樂祭，不會只是想買票，也會享用特色美食、購買周邊商品，甚至帶點紀念品回去給親友，因此這可以成為不同品牌的結合，讓一加一大於二，打出團體戰。然後再透過玩過、體驗過的人向親友分享推薦，傳統行程以外的更多體驗活動，也有很可觀的發展空間，從點狀開展成帶狀的、系統性的旅遊。

林家綝並提出內部統計數據，今年前兩季日韓來台旅客皆超越翻倍成長。此外，北美、歐洲、大洋洲及東南亞地區人次也成長達9成以上。而在外國旅客分佈上，KKday旅客以韓、日佔比最高，分別佔29%與26%，其他地區共佔約44%，中國旅客則僅佔0.86%。林家綝強調「多元而健康的旅客結構，面對市場波動自然處變不驚。」

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