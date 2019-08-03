兒寫歌鼓勵媽媽勇敢抗癌 母子合唱感動全場

2019-08-03 19:35

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市龜山區林口長庚紀念醫院今天舉辦「癌友才藝大賽」，10組癌友分別表演拿手的唱歌、舞蹈、太鼓、吉他、電子琴等，用勇氣和熱情贏得滿堂彩，其中，罹癌的盈盈與兒子小杰合作演出自創歌曲「媽媽的雙手」，鼓勵盈盈努力抗癌，更讓許多人聽過後，感動得紅了眼眶。

46歲的盈盈於2014年被診斷出乳癌，癌細胞後來轉移到腦、肺，豈料她進行腦手術後，她的25歲兒子小杰也因車禍陷入昏迷，還好盈盈的丈夫細心照顧母子倆，讓他們挺過一連串打擊。

小杰為了鼓勵母親努力抗癌，自創歌曲「媽媽的雙手」，母子倆今天在「癌友才藝大賽」合作演出，感動了許多人。盈盈說，母子倆表演的歌曲，另有「愛」、「love beautifuI」，也都是小杰的創作，希望感謝林口長庚紀念醫院醫療團隊對母子倆的幫助，並鼓勵每個人都能用愛的力量來化解所有困難。

另外，用熱舞參賽的靜枝，是53歲、乳癌3期病友，她說，接受治療的過程，她從未放棄自己最愛的舞蹈，而每天1個小時的練習，除了幫助她保持好體力，也成為支撐她持續接受治療的重要動力。

林口長庚紀念醫院副院長洪志宏說，為了鼓勵癌友保持好心情，醫院連續6年舉辦比賽，過去選擇多數癌友較喜歡的唱歌或舞蹈為主，今年改為更多元化的才藝大賽，希望讓更多癌友上舞台圓夢，持續用愛與樂觀的態度來面對人生的考驗。

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