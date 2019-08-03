可以開怪手玩沙！ 竹東二重親子公園啟用

2019-08-03 22:12

〔記者黃美珠／竹東報導〕新竹縣竹東鎮獲得中央補助，斥資約700萬元打造的二重親子公園今天啟用。鎮長羅吉祥說，這是竹東繼中正公園後所打造的第2座兒童遊戲場暨生態公園，園內保留原始丘、谷的地形以及生態景觀，利用地形高低差設計了磨石子溜滑梯、還有號稱全新竹首見的「跑酷」設施等，嘉惠竹東新都心所在的二重、頭重以及三重地區至少約2萬名鄉親可以親子同歡。

今天的活動由縣長楊文科、鎮長羅吉祥以及竹東地區多名縣議員等一起替這座公園舉行啟用儀式。公所以「竹東創藝童樂會」為名，在現場安排舞台區的魔術秀、腹語玩偶演出、氣球人、驚奇泡泡秀等。

闖關區則結合公園設施，並為比較喜歡靜態活動的親子安排了沙畫DIY、馬賽克拼磚等。文創市集的各式攤商盡出，特別投小朋友所好而來趕集。

這個親子公園總佔地約上千坪，分成2個區塊。一個是原屬山凹地形的磨石子滑梯公園所在，這裡綠意盎然，可以野餐，也可以辦活動。

另一塊則引進全新竹首見的跑酷設施、跳樁以及沙坑體驗挖掘機，現場還有盪鞦韆、跳格子等遊戲設施，大面積「曝光」，但新鮮感讓家長和小朋友都無畏豔陽，只想痛快搶「鮮」體驗。

其中，沙坑裡面的怪手最是吸引小男生的「磁鐵」。而跳樁形式的「跑酷」設施，對大人來說或有點陽春，但是對小朋友來說卻是個安全又滿足冒險的新體驗。

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