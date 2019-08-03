爭取太平槌球場使用權益 里長率民眾抗議

2019-08-03 13:36

〔記者蘇金鳳／台中報導〕不滿車籠埔消防分隊旁一座槌球場由太平區體育會代管，恐影響福隆里民權益，福隆里長黃楷能與眾多地方人士及里民，今天在槌球場前廣場抗議，要求代管應交由里辦公室，且不應拒絕在槌球場另一空地設體健設施，要求主張由太平體育會代管的市議員蔡耀頡要站在里民權益設想。

對此，市議員蔡耀頡表示，當初消防局車籠埔分隊興建時，對面有一處空地雜草叢生，經他爭取規劃為槌球場，目前正在整理中，基於專業立場，他曾在雙方一次管理維護協調會中，建議交給專業的太平區體育會管理，但是他只是建議，太平區公所是委管機關，只有公所有權決定代管單位，他沒有決定權，里民對代管的問題有意見，應該與公所協調。

車籠埔消防分隊旁有一處1600坪的空地，目前規劃為槌球場，所在里福隆里長黃楷能今天率領地方人士及里民在在球場旁廣場集結抗議。

黃楷能表示，此一空地被規劃為槌球場，是否曾詢問當地的里民？如今規劃為槌球場，還交給太平區體育會管理，由於協會管理屆時將自負盈虧，屆時體育會將會要求里民若使用就要付租金，身為福隆里民卻無法使用福隆里的土地，這樣公平嗎。

其次，黃楷能強調，福隆里民沒有一個空間有設置體健設施，他建議在槌球場後方設體健設施，讓里民可使用，也不會影響槌球場的使用。

黃楷能不滿地說，太平體育會竟表示要舉辦全國賽事，現有土地供賽事會不足而拒絕，此根本是與事實不符。

黃楷能強調，槌球場面積為5270平方公尺，一座槌球場空間約需500平方公尺，舞台前方就有4座比賽空間，為何後方空地不可給里民使用，請支持體育會的蔡耀頡說清楚講明白。

蔡耀頡表示，整座槌球場只能有三座比賽空間，範圍包括舞台後方的空地。

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