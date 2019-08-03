「我是超級奶爸！」 寄養父親簡志忠只盼孩子快樂成長

2019-08-03 12:28

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭家扶中心今舉辦寄養父親節暨招募活動，並找來中心的寄養父親參與活動，其中，已擔任寄養父親14年的簡志忠，帶過10名以上的寄養童，談到與每個養過的孩子臨別時，他不禁哽咽，直呼非常捨不得，他強調，「我是超級奶爸！」這些寄養童都是自己的小孩，父親節前夕，他只盼孩子們能永遠快樂成長。

54歲的簡志忠，從事電梯維修員的工作，2005年為了幫當時小一的兒子找伴，加上在車上收音機聽到招募寄養家庭的訊息，開始投入寄養工作，至今已照顧過10名以上的寄養童。

不料，每一次和自己的寄養童分別時，都會讓他淚流滿面，談到離別，簡志忠哽咽了起來，他說，想到那些孩子就會想掉淚，因為很不捨得，都像自己的孩子一樣，但即便每次遇到離別都會不捨，他還是無法抵抗想照顧寄養童的心，因為「孩子也是跟自己作伴，雙方是互相依靠、幫助。」

簡志忠說，尤其他照顧第3個寄養童時，還一度動過要領養的念頭，因為不管是家人或親戚，都非常疼那個孩子，他也真的把孩子當自己的小孩，他強調，「我是超級奶爸」，不知為甚麼，不論洗澡或換尿布，他都很上手，也很樂於做這些工作。

談到照顧的第1個寄養童，簡志忠說，他記得是一名被遺棄的女孩，那時照顧半年，孩子就被收養，現在應該已經20歲了，那時送孩子離開他也很難受，孩子只要從小帶，感情都會很深，有時還是會想念。

談到父親節前夕，有什麼話想對所有照顧過的孩子說？簡志忠表示，希望孩子們在現在的家庭，都能夠很快樂，而且都是快樂的成長，這樣就夠了。

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