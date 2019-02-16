這個善心舉動 讓她們「看見丈夫溫柔」

2019-02-16 12:08

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣政府今為32戶雲林家扶中心寄養家庭授證，40多年同窗好友劉學成、林恆嘉擔任寄養家庭8年、6年，照顧受虐、失依的孩子，兩人對孩子細心照顧，彼此的妻子說「看見他們溫柔的一面」。

劉學成是退休警察，8年前妻子蔣紅英不捨在電視上看到有孩子被棄養，決定加入寄養家庭，劉學成全力支持，3年前退休後，更成為妻子最佳的助手，變得溫柔、有耐心，夫妻兩人的感情也更加親密。

林恆嘉是劉學成國小、國中同學，看到同學夫婦擔任寄養家庭後，家庭氣氛變得更和諧，也投入寄養家庭行列，謝孟真說，以前丈夫忙著工作，家中3個孩子照顧工作大多落在她身上，現在丈夫一回家，就是陪寄養孩子玩、哄他們睡覺，「變得很溫柔」，這樣的轉變讓他覺得很神奇。

今天授證典禮上，林恆嘉眼睛幾乎不曾離開寄養兒「多多」，劉學成照料的是「多多」的哥哥，因為孩子精力旺盛，不斷繞著會場跑，他耐心地尾隨在後，就怕孩子跌倒，臉上都是滿滿的關愛。

雲林家扶中心扶幼主委陳燦勳表示，感謝32戶寄養家庭的用心與愛心，照顧這些弱勢孩子，希望更多家庭加入寄養行列，讓雲林的孩子不必外漂到外縣市。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/