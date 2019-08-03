斗六東市場拉上封鎖線 攤商搶最後時間賺錢

2019-08-03 08:52

〔記者詹士弘／雲林報導〕斗六東市場已被市公所拉上封鎖線，公告停用，由於12日才斷水斷電，目前內攤的攤商搶最後商機，仍營業做生意賺錢；斗六市公所表示，東市場月底前就會全面封閉，會繼續輔導現有攤商轉到對面的果菜市場營業。

東市場入口已拉起封鎖線，並貼上「市場停用」告示，公所主任秘書楊劍銘表示，但尚未斷水斷電，主要方便攤商搬遷，8月底前會用甲種圍籬全面封閉市場，拆除經費已經到位，目前對外招標中。

攤商對公所封閉市場仍有質疑，強調東市場有錢可以補強，為什麼一定要封閉、甚至拆除？東市場是市場，為什麼拆除後可以作為停車場？為什麼攤商都看不到相關資訊？

楊劍銘表示，東市場已經使用超過80年，建物老舊，又因地震變成危樓，曾考慮過補強，但評估經費需3000萬元，補強後建物最多只能耐震4到5級，效果不佳，而且詢問過多名建築師，他們對補強後的「簽證」個個興趣缺缺。

楊劍銘也表示，攤商認為市公所有錢可以補強，事實是3000萬元從未納入預算，何來的有錢？

楊劍銘也強調，東市場拆除後留下的空地，將作為臨時停車場，東市場地目是商業用地，作為臨時停車場沒有違反土地使用的問題；公所已攤商的契約已經截止，之後的相關資訊不見得會主動告知攤商。

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