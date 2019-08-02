年輕人再等等 南市首案自建社宅2023年完工

2019-08-02 19:20

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市政府配合中央住宅政策推動，將在北區小東路與北門路交叉口公有土地規劃新建只租不售社會住宅，預計住宅供給約350戶、2023年完工。

南市都發局今（2）日公布好消息，該處基地西臨台南公園，東鄰成功大學及台南火車站，位在市區菁華帶，交通區位佳。

南市都發局說，此案是市府自行新建社會住宅首例，全案總費用預估約15億元，其中獲營建署同意9億7000萬元非自償性的營建工程及融資利息相關經費補助，將依工程進度撥付，餘由市府向銀行融資借貸、並由後續各年租金收入逐年攤還。

都發局表示，社會住宅自建案已於今（2019）年7月完成興建社會住宅專案管理發包作業，全案預計2021年動工、2023年完工。

南市都發局並表示，市府近年與國防部合作多處公有土地都市更新案，其中仁德二空新村及永康精忠二村土地標售開發案的公開招標，預計今年8月6日公告閱覽，預計可無償取得約150戶公營住宅。

另外，平實營區都市更新開發案現正進行招商前籌備階段，自強新村、大鵬五村及九六新村也將於近期啟動招商及規劃。

都發局強調，未來市府續以多元興辦方式提供社會住宅，並採每年滾動式檢討，提供民眾只租不售的優質社會住宅。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法