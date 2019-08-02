農曆7月發現古墓碑 調查員嚇出一身冷汗！

2019-08-02 17:37

〔記者林良哲／彰化報導〕彰化八卦山附近的社區目前正進行田野調查，調查人員在樹木茂密的步道旁，赫然看到4座古墓碑，不禁嚇出一身冷汗，但還是仔細查看。調查人員表示，其中最早的一座墓碑為242年前所設立，而其是否具備文化資產價值？目前已通報彰化市公所來進行了解。

這項田野調查工作由「instant42 藝術空間」主辦，號召志工針對八卦山附近的歷史、古建築、人文傳說以及現代空間進行了解。負責人葉育君指出，在進行調查時，有居民提及在八卦山的「成功營區森林步道」內，有看過好幾座古墳，調查志工昨天前去查看，果真看見4座墓碑放在大樹下。

葉育君說，雖然墓碑是在中午時分發現，但目前已是農曆7月間，炎熱的陽光照入森林，還是感覺有一股涼意，大家心裡有點「毛毛的」，但基於田野調查之需要，只能鼓起勇氣前去仔細觀看，並閱讀墓碑上的文字，希望能了解其年代等資料。

這次發現的4座墓碑，年代最古老的是「乾隆丁酉年」，也就是清乾隆42年（西元1777年），距今已有242年之久，另外3座分別是清道光年間、咸豐年間以及日本大正年間，最少都已超過百年之久。

針對此發現，彰化市公所表示，在清代時期，八卦山為墓葬區，原本少有人煙，直到日治時期，才開始有聚落，戰後初期又設立「成功營區」，大批軍隊眷屬在此居住，使得原本的墳墓幾近湮滅不見，此次只發現墓碑，並無墓塚存在，是否具有文化資產價值？市公所將請示縣府文化局。

葉育君表示，此次發現古墓碑，讓志工們對於八卦山的歷史更加了解，未來除了繼續從事田野調查之外，也會將調查資料加以整理，甚至編寫為劇本，成為「卦山力藝術季」的演出項目，若是民眾有興趣一起參與，報名網址https://www.facebook.com/instant42。

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