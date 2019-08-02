嘻哈共舞 新北FUN街頭將有大師來台

2019-08-02 13:57

〔記者何玉華／新北報導〕新北市板橋區公所舉辦的「新北FUN街頭」活動邁入第7年，今年邀請Elite Force的創始成員Buddha Stretch來台，26日晚上將於新北市府6樓大禮堂開設大師班專業研習，街舞愛好者可與世界頂尖舞者切磋交流，活動免費，即日起受理報名至22日止，詳細活動可至「新北FUN街頭」臉書粉絲專頁「2019新北Fun街頭大師班」活動頁查詢。

板橋區公所指出，Elite Force成立於1992年，以精湛的嘻哈舞藝享譽全世界，曾經出現在麥克傑克森、瑪麗亞凱莉、威爾史密斯等多位美國知名歌手的MV中，其中最為膾炙人口的是麥克傑克森「Remember the time」的MV，MV中最後一段舞蹈動作，因為風格特殊，風靡全世界，引起一股模仿風潮。

這次創始成員Buddha Stretch應新北FUN街頭活動之邀來台，2小時的課程裡，Buddha Stretch將親自示範演出並與學員切磋互動。

Buddha Stretch不僅跳舞，還會Rap，也參與音樂製作，不僅在紐約百老匯開課，也常應邀至日本、法國等地參與大型街舞賽事，他的表演啓發了許多舞者的靈感，獨領風騷的嘻哈舞步早已成為全世界嘻哈舞者的模仿對象，更是現今嘻哈舞蹈文化界，位居經典不敗地位的金牌大師。

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