台灣首座暗空公園！IDA官網公告合歡山通過認證

2019-08-02 13:01

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣合歡山有優質的觀星環境，縣府去年7月正式向國際暗空協會（IDA）送件，申請暗空公園認證，經過1年來的光害改善與不斷測試，協會也派專人實地訪視，終於在美國時間7月31日協會官網正式公告合歡山通過暗空公園認證，成為全台第一座暗空公園。

台北市天文會常務理事劉志安特別在臉書分享這個好消息，「感動的時刻終於來臨！雖然好消息姍姍來遲！最後還是發布了！合歡山暗空公園終於通過認證，並由國際暗空協會IDA正式發布！合歡山成為台灣第一座暗空公園」。

近4年來積極推動清境與合歡山觀星活動的清境觀光協會與民宿業者，接獲消息都十分開心，認為這幾年的努力終於開花結果，但也都認為合歡山通過暗空公園認證，只是開始，絕不是結束，後續要努力的地方還很多，包括光害持續改善、硬體設施加強、導覽解說服務等。

國際暗空協會（IDA）執行主任哈特也恭賀台灣合歡山暗空公園（HMDSP）的認證，是「當地民間社區與政府實體合作的典範。」

最初是由台灣星空守護聯盟於2014年提出，光害控制需要民間和政府團體的支持，經過4年的努力與各國暗空公園的競爭後，南投縣政府與民間團體積極爭取，終於獲得通過。

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