東北亞最高！7年艱鉅工程 玉山北峰基地台啟用

2019-08-02 12:35

〔記者劉力仁／嘉義阿里山鄉報導〕徒步往返902趟、揹負24公噸設備，歷時7年興建的玉山北峰3844.5公尺東北亞最高太陽能基站今天啟用，將有助於5萬登山客與救災通訊，成為登山客的「生命線」。

國家通訊傳播委員會（NCC）今日舉行「玉山北峰防救災行動通信服務基地台」啟用典禮，並當場與與站在海拔3952公尺玉山主峰的工程人員連線。此基站耗資4374萬，由台灣大哥大、中華電信、遠傳三大電信共構，基地台訊號涵蓋範圍15公里方圓，包括玉山北峰氣象站、玉山主峰、玉山東峰、八通關、觀高等地區，確保每年攻頂玉山近5萬人次的登山客與周邊偏遠地區民眾的對外聯繫。

徒步往返902趟、運送24噸設備上山

此一基地台由台灣大哥大負責選址、申請、施工協調等主要作業，台灣大技術長郭宇泰表示，基地台施作過程艱辛，車輛運送設備、物資都只能到達塔塔加玉山登山口，接著靠人力揹負徒步上山行走13公里，高度落差達1200公尺，每一趟必須花上2天時間，共有20多位人員參與，承包商、山青上下山共計902趟次，才完成24公噸設備的搬運工作。

郭宇泰表示，興建過程中常因天氣不穩定無法施工，工程人員必須住紮帳篷等待施工時機，曾有工程人員紮營吃住超過1個月。另外，高山氣壓僅為平地的60%，氧氣濃度為平地的一半，曾發生工程人員發生頭痛、噁心等高山症症狀。

台灣大中區網路維運處副處長彭振坤表示，基地台設置84片太陽能板、總輸出功率21kWp，搭配72顆鉛酸電池、總容量72kWh，供應基站用電；因為網路傳輸線路無法拉上山，因此基地台採微波傳輸將訊號送到山下。未來台灣大將每半年進行人力巡檢，以維持基地台穩定運作。

NCC代理主委陳耀祥表示感謝三大電信業者發揮企業責任共同付出、還有政府機關跨部會的付出，完成此一艱鉅工程，此為公私協力的典範，NCC將會持續進行偏鄉的電信普及服務；中華電信董事長謝繼茂表示，未來玉山北峰基地台將除可改善山區通訊品質，並可提供山友通訊、手機定位資訊，對於緊急救災將有相當大的幫助；遠傳執行副總饒仲華表示，遠傳電信非常重視偏遠山區通訊品質，全台選定183條步道進行通訊品質優化，目前已經完成149條，未來將持續改善偏鄉通訊品質，善盡社會責任。

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