明週休高溫午後雷雨 氣象專家：下週留意颱風是否發展

2019-08-02 09:33

〔記者楊綿傑／台北報導〕明天又到週休假日，民眾都很關心天氣狀況，甚至是周遭的颱風是否會影響台灣，氣象達人彭啟明表示，週末仍是典型夏季天氣型態，各地偏高溫午後有雷陣雨，而台灣位處大低壓帶，是颱風發展溫床，下週也要持續留意是否有颱風發展可能。

彭啟明在天氣風險公司的預報指出，今年第7號颱風薇帕颱風，昨天晚上在廣東雷州半島的北部湛江登陸，目前已經到了廣西，持續往越南北部前進，薇帕對台灣沒有直接影響，但外圍的水氣接近台灣附近，也讓昨天台灣西半部都有明顯雨勢，很旺盛的午後雷陣雨，只有北部的台北和新北雨勢較少，今天還是有類似午後雷陣雨發展機會，午後還是要留意發展。

至於是否有其他颱風形成可能，彭啟明提到，目前距離台灣東方約3400公里地方，昨晚也有一個熱帶性低氣壓生成，預計在這一兩天內將有可能發展為今年第8號颱風范思高，預期將往日本南方海面前進，對台灣暫時也沒有直接影響。而在菲律賓東方海面上的低壓，仍在發展當中，可能還要一兩天以後再觀察。

週末天氣部分，彭啟明表示，週末兩天，天氣還是維持著這幾天的型態，台灣南邊還是維持的大低壓帶，台灣在低壓的北側，吹著偏東風，各地白天高溫炎熱，東半部偶有發展陣雨機會，西半部也有午後雷陣雨，仍屬於夏季天氣型態，高溫悶熱，類似天氣將持續到下週一二，下週二三開始，低壓帶略為偏北，台灣附近水氣增多，降雨可能較廣一些。

彭啟明也提醒，下週也要留意是否有颱風發展，在這整個大低壓帶內，這是典型的季風低壓，就是颱風發展的溫床，很有利於發展，但如何發展，在這大低壓帶內，變化也很大，各個擾動消消長長，這牽動台灣附近環流發展，目前仍有些不確定存在，還有待幾天觀察，建議民眾還不用太緊張。

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