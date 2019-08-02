定點定時收運垃圾 議員提案推動竹縣試辦

2019-08-02 09:41

〔記者廖雪茹／新竹報導〕清潔隊執勤時摔傷時有所聞，勞動黨新竹縣湖口鄉議員羅美文表示，清隊隊員站立車後不但危險，且違反交通法規，他將在8月中旬議會臨時會提案，建議縣府跟上腳步，推動試辦定時定點收運垃圾，以保障隊員執勤安全，也能避免民眾追垃圾車而發生意外。

縣府環保局代理局長羅仕臣表示，此議題過去未曾研議過，可檢討。新竹縣幅員遼闊，各鄉鎮市清潔隊清運路線為長期經驗累積所規劃，偏遠地區住戶分散，收運路線長，定點定時收運垃圾能否推動尚待討論；至於都會區，可討論收集點如何配置等執行方式，以兼顧隊員執勤安全、效益和民眾便利性等。

為了協助新竹縣推動試辦定時定點收運垃圾，羅美文邀請全國公務機關環保總工會、台北市、新竹縣竹北市公所清潔隊員產業工會等單位代表座談，聽取第一線清潔隊員的想法。羅美文表示，隊員代表多認為定時定點收垃圾比較安全，配合明確的清運時間，也兼顧民眾倒垃圾方便。

羅美文表示，新竹縣現行做法是垃圾車穿梭車水馬龍的大街小巷沿線收運垃圾，清潔隊員常站立車後方，協助民眾丟垃圾；常見垃圾車在行進間，民眾跑步追車，隊員伸手接垃圾包的險象，危險且違反交通法規。

羅美文說，目前全國有27000多名清潔隊員，有1萬多人在夜間作業，平均每年發生4死740傷的意外事故，是高風險的職業，所以他認為新竹縣應該儘速推動試辦定時定點收運垃圾。在環保署的補助下，全台包括台北市等8縣市已施行，希望新竹縣也跟上腳步。

羅美文說，定點定時收運垃圾，雖然民眾得走一點路丟垃圾，但可減少隊員因墜落而受傷，也能有更多時間落實垃圾分類。他將在議會提案建議試辦，並協助環保局到各鄉鎮市說明溝通，希望儘快達成共識後推行。

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