七夕來眷村打卡放閃！ 屏東勝利星村浪漫情人節登場

2019-08-02 09:31

〔記者羅欣貞／屏東報導〕七夕情人節即將來臨，位於屏東市眷村的「勝利星村創意生活園區」，即日起至8月11日，與園區進駐的店家合作，推出七夕放閃系列活動，邀請有情人來打卡換好禮。

系列活動包括「相約勝利星村放閃 #留住甜蜜回憶」打卡按讚換好禮、「情定自然綠，情歌漫眷村」情歌對唱比賽、「漫步眷村，放閃玩穿越」著旗袍唐裝變裝享優惠等。

勝利星村看準現代人走到哪多愛拍照打卡按讚的喜好，貼心製作5款手拿牌「你是我眼中最閃亮的那顆星」、「天上星星為你摘，七夕帳單為你買」、「星星在天上，你在我心裡」、「I Love U」、「I Love U, Too」，擺設在青島街將軍之屋「大樹冊店」的傳統紅門前，讓大家能拍攝美美的放閃情侶照、一起打卡標註對方。

即日起至8月11日止，完成拍照打卡並加入「勝利星村V.I.P Zone」粉專，前100名將獲贈幸福許願卡和園區店家聯合餐飲優惠電子兌換券，情人們可以在此寫下愛的宣言、親手掛上祈願牆上，為兩人祈福愛情長長久久，更可以攜手至園區店家享受一頓浪漫的情人節大餐。

另園區店家「花漾雨蝶旗袍唐裝手作坊」，8月7日至8月8日止，推出「漫步眷村，放閃玩穿越」著旗袍唐裝變裝享優惠，活動期間至花漾雨蝶店裡體驗旗袍唐裝，情人夫妻同行，男生免費。牽起另一半的手慢慢走，細細逛，遊走在古今交錯的眷村巷弄裡，復古主題穿搭讓你從頭甜到腳，輕鬆當顆閃光彈！

以音樂為經營主題的園區店家「自然綠音樂咖啡館」，在8月9日晚上7點至9點舉辦「情定自然綠，情歌漫眷村」情歌對唱大賽，獎項包括旗袍體驗券、千元餐券，優勝者最高可獲得雙人住宿券（市價近5千元），更多詳情可到「勝利星村V.I.P」臉書粉絲專頁查詢。

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