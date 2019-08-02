08/02 各報重點新聞一覽

2019-08-02 07:01

自由時報

秋冬國旅獎助 9月擴大上路 自由行每房補助千元

中國即起限縮來台自由行，行政院長蘇貞昌昨主持院會拍板「擴大秋冬國民旅遊獎勵計畫」，同意交通部祭出高達卅六億元補助，獎助四大方案出爐，團體旅遊每人每日獎助五百元；離島團體旅遊與長天數旅遊加碼到每人每日獎助一千元；自由行旅客週日至週五住宿優惠每房獎助一千元，九月一日起上路。

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說明組黨 砲火四射 柯批綠諷韓 要郭釋疑

台北市長柯文哲昨天出面說明籌組台灣民眾黨過程，自我標榜是重視「民意、專業、價值」的從政者，批判民進黨是沒有價值的政黨，暗諷國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜是「落跑市長」，也促鴻海創辦人郭台銘釋疑，若外國影響其在當地的資產時，如何以台灣人民最大福祉為重。

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我貨輪擦撞中國艦 險被帶去廈門

台灣海峽發生我國民船與中國戰艦擦撞首例！瑞邦海運公司所屬船隻長度六十七公尺的高雄籍貨輪「友泰壹號」，前晚在金門南南東方公海上與船長逾兩百公尺的一艘巨大中國船艦擦撞，對方疑想「大吃小」要求我船跟其回廈門「商談賠償事宜」，幸貨輪船長冷靜處理，拒絕對方要求，金門海巡隊也馳援登輪護衛，展現寸土不讓決心，安全護送貨輪返回金門料羅港；「友」船昨通過適航檢查，原船返回高雄，這也是我船擦撞中國軍艦首例。

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聯合報

查華航誰開放菸品無限訂購…邱彰信70萬交保 羅雅美訊後請回

國安特勤私菸案，台北地檢署為查出華航是何人下令開放免稅菸品無限訂購，幫助特勤人員逃漏稅，昨早指揮調查局，約談華航前資深副總羅雅美、空品處前副總邱彰信等人，當晚將其移送北檢複訊；今天凌晨1時30分，羅雅美被訊後請回，全程不發一語步出地檢署，搭上賓士轎車離開。

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秋冬國旅擴大補助9月上路 被批本末倒置

交通部昨天宣布「擴大國內旅遊秋冬計畫」，將投入卅六億，針對團體旅遊、自由行旅客、觀光遊樂園優惠補助，補助不分平假日，金額提高到一千元且不分年齡，另納入觀光遊樂園，十二歲以下孩童也受惠，預計九月實施至年底。

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中國時報

天下大亂！柯文哲組黨 埋不定時炸彈

台北市長柯文哲昨宣布8月6日成立「台灣民眾黨」，前進立法院，柯P組黨如同對政壇拋出震撼彈，已使2020年大選情勢更加混亂。對藍綠政黨而言，「台民黨」將拉攏哪些藍綠人物將對2020年選情造成關鍵變化，民進黨立委許智傑形容，「搞不好真的會造成宇宙大爆炸。」

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秋冬國旅獎勵 自由行住宿每房補助1千

為反制對岸限縮陸客來台自由行，行政院會昨核定擴大秋冬國民旅遊獎勵計畫，補助時間為9月到12月，自由行旅客住宿每房可獲1000元補助，若至離島自由行者，還可多用一次補助；團客部分，一人補助500元，至離島補助1000元；另蘇揆也核定跨部會第2波加碼，研議鬆綁國旅卡使用限制，方案2周內提出。內政部也宣布，即起放寬陸配親屬來台短期探親資格，三親等內血親的「配偶」，例如「大嫂、孫媳婦」等也能探親。蘇揆嗆大陸，雞蛋早已不放在同一個籃子。

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