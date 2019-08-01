新北「工業燃煤鍋爐」今年退場 最高補助設備費50萬

2019-08-01 22:28

〔記者邱書昱／新北報導〕空氣污染及PM2.5的細懸浮微粒一直受到民眾關心，新北市環保局將在今年底全市的「工業燃煤鍋爐」完成退場，提醒業者可以向經濟發展局申請補助，補助每座鍋爐設備費用以50萬元為上限，另外改低污染氣體燃料，補助管線費用以20萬元為上限。

新北市長侯友宜日前到洗衣業「立可白實業有限公司」，瞭解飯店送洗的床單及毛巾清潔過程，業者斥資1500萬元將鍋爐燃料由煤改為天然氣，業者說，更換之後，發現不僅廠內空氣更清新、環境更乾淨，也不須多裝設繁複的防制設備，雖然天然氣在燃料成本上較昂貴，但卻也減少防制設備維護及人力管理成本，再加上有熱回收的措施。

環保局說，考量燃煤所排放污染物不僅有懸浮微粒、硫氧化物，更有重金屬及戴奧辛，因此市府積極讓細懸浮微粒（PM2.5）濃度下降，年平均濃度從2013年的24.63μg/m3，降至2018年的15.3 μg/m3，即將達成環保署空氣品質標準。

針對2019年底「工業燃煤鍋爐」完成退場，環保局說，可向本府經濟發展局申請工業鍋爐補助，補助期間自107年1月1日至108年11月15日，適用對象為使用燃煤或油的工業鍋爐改用天然氣、液化石油氣、柴油等低污染燃料，補助項目包括鍋爐費用和管線費用2類。

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