基隆新任、連任校長宣誓就職 林右昌勉遇困難別退縮

2019-08-01 13:18

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市政府教育處今天舉行8名高中、國中、國小校長、幼兒園長交接布達典禮，基隆市長林右昌期勉校長，面對各種困難問題不要退縮，要「向上、向下、向左、向右」尋求支援共同解決問題，市政府是校長們的最佳後盾，一起把基隆的孩子照顧好。

林右昌布達正濱國中新任校長林世傑、瑪陵國小校長董蕙萍，6位連任校長派令、頒發聘書，並主持新卸任校長印信交接儀式，同時頒發紀念品給退休的正濱國中校長張文雄，由正濱國中主任陳建江代為接下，場面溫馨。

林右昌說時，教育是百年樹人的工作，他上任後全力支持教育處與學校校長對於教育工作，無論學校軟硬體、教師福利、解決超額或流浪教師問題，希望讓學校是安心、安定、安穩狀態，讓各校長無後顧之憂，帶領老師向前衝，營造基隆孩子最佳教育場域。

林右昌表示，前方仍有許多困難要面對解決，他期許各位校長，碰到困難與障礙思考如何突破，透過協作力量共同解決問題，往下就是老師、家長與孩子力量，向上就是教育處與市府，各校校長是協作夥伴，也都是市府團隊一分子，背後的力量就是市府，有任何困難一起來解決。

教育處表示，今天宣誓就職8所學校的校長中，除了新任的林世傑、董蕙萍校長外；連任則有安樂高中校長方保社、建德國中校長徐仁斌、信義國中校長莊焙琪、隆聖國小校長魏川淵、八堵國小校長柴成瑋、建德幼兒園園長江舒昇。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法