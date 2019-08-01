桃園以北高溫恐破36度 各地雷雨轉趨明顯

2019-08-01 06:47

〔即時新聞／綜合報導〕今（1）日隨著太平洋高壓北退，南方水氣也開始北移，天氣較為不穩定，東半部及恆春半島不定時會有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區雖以多雲到晴為主，不過午後雷雨將轉趨明顯，尤其山區及桃園以南平地午後降雨機率又更為偏高，容易有短時強降雨所造成的局部大雨，並且午後雷雨持續的時間也較長，請留意午後天氣變化及氣象局發布的相關訊息。

氣溫方面，各地高溫約33至35度，其中桃園以北有局部36度以上高溫發生的機率，外出活動請注意防曬並多補充水分。

第7號輕度颱風薇帕，凌晨2時位於海口東方110公里的海面上，目前正在影響海南島及雷州半島的天氣，未來將持續朝越南方向移動；受颱風帶來長浪影響，中南部、東南部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島沿海地區及澎湖、金門浪高有機會來到2至3公尺，而北部、南部及恆春半島沿海地區易有較強陣風，海邊活動請注意安全。

此外，週六（8月3日）之前適逢年度大潮，西南部地區在漲潮期間潮位容易超過警戒值，沿海低窪地區請注意海水倒灌、局部淹水等現象。

空氣品質部分，今日南方雲系北移，東半部及南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲的天氣；環境風場為偏東風，清晨中部以北沿海地區受渦流影響，污染物易累積，午後西半部受光化作用影響致臭氧濃度易上升；宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及金門為「普通」等級，竹苗局部地區午後擴散條件較差，可能達「橘色提醒」等級。

未來天氣方面，編號第7號颱風薇帕，未來將朝越南北方一帶前進，對於台灣的天氣沒有直接影響；未來一週在南海至菲律賓東方海面仍為低壓帶環境，有利於熱帶擾動的發展，惟後續的變化不確定性相當大，請多留意氣象局發布的最新資訊。

週五（2日）迎風面的花東地區及恆春半島有局部短暫陣雨甚至雷雨，其他地區為多雲到晴，午後留意局部短暫雷陣雨，有局部較大雨勢發生的機率。

週六至下週一（3日至5日）風向偏東風，迎風面的東半部及恆春半島有局部短暫陣雨，西半部維持多雲到晴，午後局部短暫雷陣雨。

國際都市氣象：

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