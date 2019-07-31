告別「金童玉女」 金門「波麗士風獅爺」重新做人

2019-07-31 22:27

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣警察局金湖分局前原有1對站崗的「波麗士風獅爺」石像，因為表情、顏色不討喜，被民眾形容像特殊場合中的「金童玉女」；金湖分局商請在地陶藝名家王明宗為這對立像「重新做人」，終於趕在農曆7月之前，今天以充滿歡樂的海洋風、歐式風格現身，盼為一向給人嚴肅印象的警察局增添親和力。

金湖分局原想藉著民間對風獅爺有鎮風、止煞的信仰、扮演村落守護神的角色，延續到警局前以象徵除暴安良精神，也增加警局親和力，未料這兩尊1男1女的石雕工程，轉包到對岸中國匠師執行後，送回來的這對「波麗士風獅爺」，被鄉親反映過於嚴肅，且顏色和表情都不討喜，其中男立像吐出舌頭，好像七爺、八爺，站在分局前又像是某種儀式會出現的「金童玉女」，在網路引起討論。

金湖分局長黃維章上任後從善如流，商請陶藝名家王明宗改造，希望趕在農曆7月前為這對石像進行微整，重新做人。

25日接下改造任務的王明宗說，鄉親不會管過去的立像長什麼樣，只會看做出來的成果，由於只有6天時間，「心理壓力很大」。

王明宗將女波麗士的眼睛換成瞇眼微笑，男波麗士戴上墨鏡，以帶點鬍渣的粗獷角色現身，兩人除了都穿上馬靴，底座由黑色換成藍底白圓的活潑色彩，透過顏色技巧的延伸，連警帽看起來都有法國風。

王明宗希望重新做人後的波麗士風獅爺，能為金湖分局增添歡樂氣氛，也希望鄉親抱著輕鬆、愉快的心情一起分享「新人」上台。

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