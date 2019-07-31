狂！7歲女童用巧克力換到金手鍊 老爸發現超傻眼

2019-07-31 22:37

〔即時新聞／綜合報導〕有位爸爸今（31）日在臉書指出，自己剛滿7歲的女兒在學校用巧克力和同學交換到了一條金手鍊，接著把手鍊搞丟，被對方家長追討，但網友看完這段經歷均感到驚奇，直呼「狂！超有前途啊！」

這位爸爸將自己與妻子的對話截圖貼在臉書社團「爆廢公社」，妻子傳送的訊息表明：「你女兒在上學期間，跟人家用巧克力換了一條金手鍊，不見了，人家爸爸媽媽在要了」，PO文民眾看完對話立刻傻眼，直呼「公沙小？」事後他在貼文寫著：「小時候，我也曾經在學校用電池換到軌道車的底盤，可我不知道我女兒青出於藍勝於藍」。

這名爸爸解釋，女兒是在放暑假前與同學發生「交換物語」，現在已經把家裡翻遍，在今天下午2點20分決定「放棄治療」，和對方家長溝通結果是，「找不到就算了吧，如果日後有找到再歸還就好」，他提醒家中有小孩的家長，「不要相信小屁孩的認知能力，國中之前都不應該讓屁孩帶高價物品上課」。

網友們知悉整起事件經過後，在留言區提到，「以後他就用金鍊子換到一棟房給你」、「我在國小，用一張悟空貼紙換到300元，隔天他媽跑來要回來，傻眼」、「有女萬事足」、「家長應該要知道金飾這種貴重物品不要給小朋友戴在身上」、「女兒好好培養，將來必成大器」。

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