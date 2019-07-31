嘉義高工機械科師生 獲全國科展及專題競賽雙料冠軍

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕第59屆全國中小學科學展覽會日前在高雄市舉行，嘉義高工機械科教師團隊指導學生，開發一台「多功能數值控制微型射出成形機」以配合108新課綱中新增課程的教學設備，並以此作品參加競賽，榮獲工程學科（電子電機機械）第一名及全國專題競賽機械組第一名雙料冠軍，明天將到總統府接受總統蔡英文頒獎表揚。
嘉工機械科主任高文雅及張智賢、黃永國老師帶領學生團隊先於4月舉辦的雲嘉區科展中，指導學生以「多功能數值控制微型射出成形機之研究」成果作品參加競賽，獲得工程學科特優，並代表雲嘉區參加第59屆全國科展決賽，在決賽中，打敗台中一中等多所明星高中，獲得評審肯定，榮獲工程學科第一名。
嘉工校長林文河表示，此次開發射出成型機的目的，在於因應108新課綱所增加課程的教學設備，及讓高三學生學習如何製造射出成型模具，此機台開發過程具有高度的機構創意，及工業自動化生產的應用，所以在全國科展及機械專題競賽中榮獲佳績。
此次參賽的機械科高三畢業生，皆以競賽成績第一名甄試上國立大學，分別為何其鴻（國立聯合大學）、張力元（國立台北技技大學）、林明瀚（國立高雄技技大學）、李忠易（國立高雄科技大學）、王春國（國立虎尾科技大學）；另外，高二學生江浩宇及侯信旭亦獲得明年科技大學技優甄試加分25％資格。
-
嘉義高工機械科學生在老師指導下，榮獲全國科展工程學科第一名及全國專題競賽機械組第一名雙料冠軍。（嘉工提供）
-
嘉義高工師生在全國科展大放異彩，與教育部長潘文忠（右四）合影。（嘉工提供）
-
嘉義高工機械科教師團隊指導學生，開發一台「多功能數值控制微型射出成形機」。（嘉工提供）