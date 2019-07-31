嘉義高工機械科師生 獲全國科展及專題競賽雙料冠軍

2019-07-31 15:39

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕第59屆全國中小學科學展覽會日前在高雄市舉行，嘉義高工機械科教師團隊指導學生，開發一台「多功能數值控制微型射出成形機」以配合108新課綱中新增課程的教學設備，並以此作品參加競賽，榮獲工程學科（電子電機機械）第一名及全國專題競賽機械組第一名雙料冠軍，明天將到總統府接受總統蔡英文頒獎表揚。

嘉工機械科主任高文雅及張智賢、黃永國老師帶領學生團隊先於4月舉辦的雲嘉區科展中，指導學生以「多功能數值控制微型射出成形機之研究」成果作品參加競賽，獲得工程學科特優，並代表雲嘉區參加第59屆全國科展決賽，在決賽中，打敗台中一中等多所明星高中，獲得評審肯定，榮獲工程學科第一名。

嘉工校長林文河表示，此次開發射出成型機的目的，在於因應108新課綱所增加課程的教學設備，及讓高三學生學習如何製造射出成型模具，此機台開發過程具有高度的機構創意，及工業自動化生產的應用，所以在全國科展及機械專題競賽中榮獲佳績。

此次參賽的機械科高三畢業生，皆以競賽成績第一名甄試上國立大學，分別為何其鴻（國立聯合大學）、張力元（國立台北技技大學）、林明瀚（國立高雄技技大學）、李忠易（國立高雄科技大學）、王春國（國立虎尾科技大學）；另外，高二學生江浩宇及侯信旭亦獲得明年科技大學技優甄試加分25％資格。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法