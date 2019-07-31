旅客少 藍鵲高速客輪8月起減班苦撐

2019-07-31 13:59

〔記者歐素美／台中報導〕百麗航運公司「藍鵲」高速客輪，台中到澎湖航線於6月22日首航，原本為每週一、三、五去、三、五、日回，因遊客人數不夠，加上台中港潮差大，該船無法夜泊，每次來回台中港及布袋港，移泊費高達30萬元，業者不堪長期虧損，8月起減班至僅有6班，並要求台中港務分公司設置浮動碼頭改善。

百麗航運公司「藍鵲」高速客輪，於今年6月22日開航台中到澎湖，並訂每週一、三、五上午9點從台中到澎湖；週三、五、日下午2點從澎湖返回台中。不料，開航不到2個月，民眾暑假要到澎湖旅遊想搭船，卻傳出船班異動，目前8月份僅開航6航班，即8月2、9、23、30日去；8月4日、11日回。

百麗航運公司協理劉森隆表示，「藍鵲」滿載可容納552名旅客，目前每航次遊客僅數十人至200人，因旅客人數不夠，加上台中港潮差達4、5米，「藍鵲」只能暫時停靠台中港遊客中心碼頭，若長期停留容易發生危險，因此，「藍鵲」每次需從布袋港開到台中港載旅客到馬公後返回台中港，再開回布袋港，每次光移泊費用即高達30萬元。

劉森隆說，船公司認為政府推動台中港到澎湖碼頭航線，也應改善碼頭設施，希望台中港遊客服務中心能興建浮動碼頭，方便「藍鵲」夜泊，減輕業者移泊費等負擔，在碼頭設施未改善前，目前只能以減班方式苦撐，等旅客較多時再將航班加回來。

台中港務分公司棧埠事業處副處長楊文武表示，因台中港遊客服務中心碼頭還有其他船隻進出，並不適合設置浮動碼頭，目前正設法找尋其他地方，以浮動平台船方式解決「藍鵲」在台中港夜泊的問題。

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