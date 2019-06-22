高速客輪台中到澎湖首發 旅客興奮搭乘

2019-06-22 12:55

〔記者歐素美／台中報導〕百麗航運公司「藍鵲」高速客輪，台中到澎湖航線今天啟航，30多名旅客興奮搭乘。百麗表示，配合國人旅遊習慣，24日起每週一、三、五上午9點台中到澎湖；週三、五、日下午2點從澎到台中。首日啟航，因船隻從花蓮航行到台中，海上風浪大，延誤約45分鐘，讓旅客久等，不過，也有旅客表示，海上風浪難預測，船班延誤很常見。

百麗航運公司新購全新高速客輪「藍鵲」，造價達台幣6億元，可搭乘552人，台中到澎湖，若天氣好，單趟只要2小時20分鐘即可抵達，航程較飛機慢，但票價單趟1400元，來回2800元，較便宜，線上刷卡訂購還可打85折，因運量大、票價便宜，是否衝擊航空業離島航班，航空業者都在觀察。

百麗航運表示，「藍鵲」是全世界最快的客輪，每小時可達40節，時速約70幾公里，為雙艟體客輪，業者並加裝減搖系統，空調也採用兩套系統，因將空氣冷卻後再導入船艙，搭乘時沒有一般船隻的柴油味；座位分為經濟艙及商務艙，還有4人包廂的VVIP室可供選擇。

百麗航運的母公司是慧洋海運，是全球第二大、台灣第一大的散雜貨輪公司，並經營飯店，澎湖五星級飯店「百世多麗」即為旗下所有。

百麗航運表示，首發船因較匆促，搭乘的旅客不多，未來將與旅行業者合作，搭配澎湖五星級飯店提供旅客新選擇，此外，百麗7月3日也將航行澎湖到泉州包船，未來可望以台中-澎湖-泉州的小三通方式，提供旅客新的旅遊選擇。

不過，因百麗為取得蘇澳到花蓮航權，藍鵲21日從蘇澳航行到花蓮，今天一早才從花蓮開航到台中，經過富貴角時因風浪大，船速降低，至原本預計台中旅客在上午10點上船啟航，結果民眾到10點45分才搭上船，延遲約45分鐘。

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