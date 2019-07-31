退休15年持續推廣口琴 姜紫稜再獲教育奉獻獎

2019-07-31 13:02

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣北埔國中主任姜紫稜民國93年退休後，持續推廣口琴這項樂器迄今，為不少學生培養出吹口琴這項興趣，退而不休的她先是在民國98年就榮獲教育奉獻獎，今年再度獲得這項殊榮；縣長楊文科感謝姜紫稜為縣內音樂教育奉獻個人退休時光，並邀請她持續在文化局開口琴研習班，教更多人學會吹口琴自娛娛人。

新竹縣政府表示，民國87年北埔國中在姜紫稜的指導下成立口琴社團，之後每年參加全國音樂比賽口琴組都有亮眼成績，她退休後擔任新竹縣教師口琴合奏團團長致力推廣口琴音樂，並於96年成立新竹縣口琴音樂協會擔任總幹事至今，曾帶領本縣國中小及社會組共6隊參加第6屆亞太國際口琴藝術比賽，社會組更是勇奪長青組大合奏第一名，之後還到新加坡、馬來西亞參賽為國爭光。

姜紫稜說，她民國63年大學畢業後回家鄉的北埔國中任教，退休後繼續從事口琴教學，可以說是沒有一天離開過教育界，一路走來就是希望讓小朋友培養課餘正當娛樂，即使暑假也舉辦口琴育樂營教授學生基本吹奏法，還配合學校及地方節日的需要率團參加演出，希望通過「一人一樂器」來改變學生氣質，提升地方文化水準。

姜紫稜說，口琴是一項攜帶方便的樂器，孩子學會後很方便練習或演奏給別人聽，她看到新竹縣越來越多的孩子學會吹口琴，感到很有成就感，再度獲獎也是對她的退休15年持續投入口琴教學的肯定，讓她更有熱情繼續推廣口琴。

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