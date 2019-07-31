驚！彰縣犬貓高過和美鎮人口 結紮全免年500隻

2019-07-31 12:49

〔記者張聰秋／彰化報導〕免錢快來！彰化縣動物防疫所今年提供500隻混種犬貓，免費結紮、施打狂犬病疫苗、植入晶片，3項坊間收費2000元起跳，民眾若搭動防所宣導活動就能省下費用，目前還能免費服務的尚有300多隻的數量，動防所提醒民眾把握機會提前預約，經費用罄好康的就沒了。

保守估計，彰化縣犬貓寵物隻數近10萬隻，比全縣人口第3高的和美鎮多，一旦走失或遭惡意棄養流落街頭，衍生咬人、環境衛生髒亂等問題非同小可，尤其，彰化市流浪狗數量暴增問題日益嚴重，流浪狗追咬民眾甚至攻擊家禽事件更是層出不窮，若流浪狗數量不降下來，恐怕會釀更嚴重的流浪狗傷人事件。

動防所自2015年開始推動混種犬貓免費絕育3合1活動，包括絕育、晶片植入寵物登記、接種狂犬病疫苗，每年服務數量約500隻，累計至今超過2000隻犬貓完成結紮，數量遠遠不及新增和遭棄養淪為流浪狗的數量，儘管如此，動防所站在保護動物立場還是得做結紮宣導。

往年宣導地點以偏鄉為主，今年因彰化市、溪湖鎮接連傳出流浪狗咬傷人住院事件，動防所因而把地點擴及到人犬衝突較多的市區，從偏鄉到都市都有。

6場宣導活動7月完成2場，為171隻犬貓完成結紮，其他4場各在8月、11月，其中，8月10日彰化市介壽生活藝文館、8月31日和美鎮調解委員會、11月27日溪州老人活動中心、11月30日花壇鄉公所。

動防所秘書謝一美表示，彰化縣為農業縣，農村生活型態，寵物放養外面很平常，更需要落實結紮和寵物登記，以此減緩大量繁殖，全額補助以混種犬貓為主，非混種的結紮每隻補助公狗800元、母狗1500元，經費用罄就要等明年。

全額補助條件，規定設籍彰化縣並年滿20歲的縣民飼養混種犬貓，皆可預約報名申請，動防所委由台中市湖光動物醫院承辦，網路預約網址是http://goo.gl/0bIPCL或電話預約（04）26261478。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法