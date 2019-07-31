基隆港西456號碼頭將蓋商業大樓 今年第四季招商

2019-07-31 12:36

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆港郵輪旅客近年大幅成長，今年有望突破百萬人次，未來還將有基隆輕軌捷運、國門廣場等建設，前景可期，基隆港務分公司今天表示，規劃在西4到6號碼頭興建基隆新地標「基隆港旅運複合商業大樓」，預計第四季公告招商，歡迎民間單位來投標參與。

港務公司表示，未來基隆港發展將依循近洋航線貨櫃港及國際郵輪母港的發展定位，以「轉型躍進、風華再現」，逐步實現客、貨並進，結合港區及都市更新計畫，基於國際郵輪母港、基隆南港輕軌區位優勢及基隆港轉型的契機，將進行基隆新地標「基隆港旅運複合商業大樓」招商作業，冀望吸引國內外具規模的廠商投資進駐，創造港市共榮生活圈為願景，提升基隆港國際形象。

港務公司指出，「基隆港旅運複合商業大樓」基地面積4.168公頃，建蔽率70％、容積率290％，土地權屬為國有土地，基地鄰近基隆火車站及基隆廟口，具有基本消費客群存在，除了交通便利優勢，還是基隆市中心唯一鄰近水岸的城市商圈，若透過招商引資可達到加乘效應，趁勢帶動基隆港市整體發展。

該基地預計引入零售、餐飲業、觀光休閒服務業、工商服務業、公共運輸場站及其附屬設施、藝文及文教設施、娛樂觀光船活動、觀光遊樂設施、會議及展覽服務等，用以規劃港埠旅運中心、轉運商場及景觀旅館，初估投資金額約95億元，預計今年第四季公告招商，歡迎民間單位投標參與。

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