合聘醫學中心教師超過百人 中山大學新增2醫藥領域研究所

2019-07-31 09:25

［記者黃旭磊／高雄報導］教育部核准中山大學設置精準醫學研究所與生技醫藥研究所，至於學士後醫學系等系所再議。

中山大學向教育部申請新設醫學領域1系3所，先通過增設2所，至於臨床心理學研究所與學士後醫學系，由醫學院評鑑委員會（TMAC）針對醫學人力、課程規劃等面向進行認證，再續行審議。

中山大學鄭英耀今天說，繼續朝設立醫學院目標努力，規劃以仁武校區作為發展基地，將理工、海洋研究優勢拓展至醫學領域，培育有別於傳統醫學背景、具特色國際醫學人才。

南部地區除了成大醫學院設置教學醫院，高雄、屏東並沒有國立大學教學醫院，此次關鍵學士後醫學系並未獲准增設，校方難免受挫，仍積極朝增設醫學系方向邁進。

鄭英耀指出，校友支持並承諾捐贈醫學教學大樓，並獲在地企業支持合建教學醫院，至於校內有醫療生化等領域圖書資源與貴重儀器設備，歷年聘請高雄榮總、高雄長庚及高雄醫學大學附設中和紀念醫院（高醫）教師超過113人。

除了醫學領域，教育部此次核准中山大學成立系所，還包括醫學科技研究所博士班、資訊安全博士班、教育與人類發展研究所英語碩士學位學程、人文暨科技跨領域學士學位學程、海洋生態與保育研究所及離岸風電海事工程碩士班，將自下學年（109學年度）對外招生。

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