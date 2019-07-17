印度大學教師來台 讚我國專利權領先亞洲

2019-07-17 09:45

［記者黃旭磊／高雄報導］印度大學教師至中山大學研習華語課程，稱讚我國研究專利權領先亞洲。15名印度知名大學華文相關領域教師，2週以來於中山大學華語教學中心學習語音、語法、漢字教學策略，並運用數位科技教案貼近年輕學子，教師們也搭乘捷運、輕軌、遊艇、渡輪及動力船，並到台南遊覽古蹟，體驗南台灣2大都市不同魅力。

印度時報（Times of India）教育專刊主編斯里瓦斯塔瓦（Priyanka Srivastava）今天說，台灣研究成果多產優異，每年取得最多專利權，估計來台學生數將達到1萬人，成為研究生留學首選。

中山大學國際長郭志文指出，新南向政策吸引印度學生來台，當地7所大學設立台灣華語教育中心並開設課程，而為鼓勵教師出國，教育部去年10月訂定「華語教師赴印度學校任教推廣實施計畫」，放寬華語教學人員國外學校任教4年限制，激勵優秀教師前往。

中山大學華語教學中心從2011年起接待各國教師來台研習，廣受好評。印度賈瓦哈拉爾•尼赫魯大學（Jawaharlal Nehru University）助理教授Rakesh Kumar說，此行學到運用多元教學法引發學生動機，將更注重學生文化、信仰及程度差異。

同校助理教授Geeta Kochhar提到，印度需要華語教師，期能共同研討教材，深入文化及語法，並學到更高階教學技巧。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法