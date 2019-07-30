化療前打停經針保護卵巢 乳癌患者成功懷孕

2019-07-30 22:17

〔記者蔡淑媛／台中報導〕罹患乳癌還有機會當媽媽嗎？中山醫學大學附設醫院外科部暨研究副主任葉名焮指出，乳癌型別為動情激素受體陰性或弱陽性，在化療前打停經針，能保護卵巢、避免化療傷害，等治療穩定後月經來2、3年，卵巢正常排卵，懷孕更不影治療效果，院內今年已有3名30幾歲婦人成功懷孕，即將當媽媽，鼓勵年輕乳癌婦女勇敢抗癌圓夢。

葉名焮說，乳癌進行化療會對卵巢組織造成傷害，40歲以下乳癌患者約40%化療後停經、喪失卵巢功能，但在化療前打停經針，就能克服，且根據美國臨床腫瘤醫學會（ASCO）在2014年所做大數據分析，施打停經針再做化療的乳癌婦女，在治療2、3年後的懷孕率，是只做化療的婦人的3倍，而且乳癌治療的成功率也增加10%。

一名35歲在餐飲業工作的的婦人4年發現發現右乳3.5公分腫瘤，確診罹患乳癌第2期且侵犯到淋巴，合併ER（動情激素受體）陰性，及HER2陽性（惡性度高）那時在媽媽與男友陪伴下就醫，強烈表達未來還想生育，葉名焮治療時先為她施打停經針，接著化療加標靶治療，腫瘤縮小到小於1公分，後來開刀局部切除，沿著乳暈開刀取出腫瘤，並進行腫瘤整型手術，幾乎不影響外觀。

該乳癌婦人術進行放療，治療時也把骨盆腔遮蔽好，也不會影響子宮等生殖器官，完成標準治療後停止施打停經針，治療後也看不到癌細胞，月經也來潮，今年2月成功懷孕，今年就能當媽媽，也即將結婚。

葉名焮說，乳癌型別為ER陰性或弱陽性，約占乳癌病人的一半，另外一半為ER強陽性，癌細胞分裂強烈，如果施打停經針，可能影響化療效果，因此之後有生子意願，則要考慮凍卵或取卵後受精，冷凍胚胎。

葉名焮說，乳癌仍是女性十大癌症之首，盛行率為10萬之73人，好發生於40至49歲，其中40歲以下占11%，現在醫療發達，年輕乳癌婦女治療後仍有機會再生子。

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