楊梅上千燕群「衛兵站崗」超壯觀！居民又愛又怕「糞雨」襲擊

2019-07-30 18:37

［記者許倬勛／桃園報導］近來傍晚時分，上千群燕紛飛，密密麻麻停棲在楊梅區新農街的電線上，遠望猶如衛兵站崗，成為當地特別的夏日景觀，為往來行人帶來驚喜；住戶、店家均說，燕子是吉祥鳥類，在門前築巢象徵福氣，大家都很歡迎，唯一麻煩是滿地都是糞便，清理不易。

桃園市野鳥學會理事長吳豫州說，燕子是群聚動物，每年春節前後，會從南洋北上來到台灣，在築巢、繁殖，中秋過後，帶著小燕子舉家回到南洋，稱為「家燕」，不同於其他候鳥夜棲在山林野地，燕子多會在民宅或電桿上「起厝」。

吳豫州說，台灣是燕子最南的繁殖區和最北的度冬區，成語「舊燕歸巢」代表燕群習慣回到熟悉的屋簷築巢育子，而每年此時恰逢親燕教導幼燕飛行的時間，傍晚飛累了，燕群們就會在市區的電桿上歇息。

當地居民吳富春說，燕子模樣討喜可愛，最近見到親燕餵食幼鳥的景象相當感人，且自古流傳燕子會在友善人家築巢，附近的店家、住戶都很歡迎，有人家即使整修門面，也都會為燕子留下可容築巢地方。

燕子雖不會驚擾居民生活，但有時「糞如雨下」，停放在附近的車子、住戶門前慘遭襲擊，讓人又好氣、又好笑，楊梅區長羅國裕呼籲民眾友善對待，切勿惡意驅趕，住戶、店家可在地上舖報紙或紙箱預防，讓牠們能開開心心在楊梅各角落築巢養育兒女。

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