吳瑞輝陪罕病兒成長 獲選高市24位模範父親

2019-07-30 19:44

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市第45屆模範父親出爐，24人獲選，44歲的吳瑞輝是最年輕的模範父親，長子吳兆峰罹患罕病「骨質石化症」，導致視神經萎縮，視力僅0.05，他以正向態度陪伴孩子成長，造就孩子樂觀面對人生逆境，愛子也獲選總統教育獎。

高雄市政府與福澤慈善事業基金會合辦第45屆模範父親表揚大會，將在8月2日舉行，今年獲獎24名模範父親，年齡從90歲到44歲不等。

最年輕的模範父親吳瑞輝，其長子、14歲吳兆峰罹患「骨質石化症」，導致骨髓閉塞、骨頭易脆、神經也因骨頭空隙變窄而受壓迫、及造血功能異常等。吳兆峰不僅視力不佳，身高也比同年齡的孩子矮。

吳瑞輝表示，陪伴孩子就醫、復健過程，心力交瘁，但心想自己沒有走出來，孩子又如何勇敢面對挑戰，在他的鼓勵下，兆峰沒有因此自我封閉，不但熱愛棒球、也愛彈鋼琴，更在2017年獲得總統教育獎。

90歲的陳源沂，則是今年最高齡的模範父親，他教養7名子女受高等教育，生活改善後，常存感恩心，長期資助弱勢家庭，成為兒女最好的身教。

父兼母職的林榮龍，早期需洗腎，但他咬著牙根，以開計程車的收入將2個女兒扶養長大，20年前有幸換腎，感念受到善心人士的幫助，投入慈善團體擔任志工，以實際行動來回報受幫助的恩情。

白手起家的陳聖仁，從送貨員到事業有成後，參與社會公益，96年起陸續捐贈21部警用車輛，並捐助學校改善環境，添購設備，以具體行動回饋社會。

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