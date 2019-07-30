多國禁用陰道人工網膜 衛福部挨批不作為

2019-07-30 15:24

〔記者彭琬馨／台北報導〕民進黨立委林淑芬今與國內婦女團體共同召開記者會，針對目前被美國食藥署禁用的絨毛面乳房植入物，主管機關衛福部雖已要求產品全面回收，但對於已經植入產品的女性卻未能處理一事。林淑芬說，今年二月已經提醒衛福部，如今卻仍低強度管理，痛批衛福部「國家健康風險的管理責任不見了！」

林淑芬今與台灣女人連線理事黃淑英共同召開記者會，質疑衛福部針對已經植入部分乳房植入物的女性未能積極處理，且另一款處理女性尿失禁及子宮脫垂的「陰道人工網膜」，術後可能引起出血、感染等嚴重後遺症，台灣2017年也發生303件不良反應事件，但衛福部仍繼續開放使用，呼籲主管機關不應只是再觀望。

記者會並要求政府應對陰道人工網膜等醫療植入物有更嚴謹的規範，盡速建置「使用登入制度」與「健康風險列舉檢核」，並納入正在協商的「醫療器材管理法」草案管理範圍，以確保患者相關保障。

出席記者會的衛福部食藥署醫材及化粧品管理組長杜培文強調，陰道人工網膜自2016年起已在產品上加註警語，並將其醫材等級由二級提升自三級，也依據「藥事法」要求業者每半年提出評估報告；杜培文表示，相關專家認為，此產品重點在於醫師依照專訓練並篩選病人，若有注意，就可以避免相關後遺症。

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