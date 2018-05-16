醫病》良性乳房腫瘤怎麼辦？微創切除恢復快！

2018-05-16 16:00

〔記者翁聿煌／新北報導〕「乳房良性腫瘤到底要不要切除？」是很多人的疑問，台北慈濟醫院一般外科醫師陳彥志說，31歲黃小姐洗澡時摸到左邊乳房有個2公分小腫塊，經超音波檢查發現，除原本觸摸到的腫塊，還有兩個約1.5公分的小腫塊，切片檢查確診為「乳房纖維腺瘤」，黃小姐想動手術以絕後患，又怕開刀會留下疤痕，陳彥志為她執行「超音波導引真空輔助抽吸乳房腫瘤切除手術」，傷口小，隔天即正常上班。

陳彥志說，傳統治療「乳房纖維腺瘤」的方式，必須等到腫瘤大於2公分時，在超音波定位下，劃一個比腫瘤大的切口，將整顆腫瘤取出，但病人通常都不只有1顆腫瘤，若要將所有腫瘤取出，術後就會有數個傷口，影響乳房外觀，「超音波導引真空輔助抽吸乳房腫瘤切除手術」是利用真空抽吸方式將腫瘤取出，局部麻醉或輕微震靜麻醉後，醫師會利用超音波導引確定位置，在病患皮膚上劃出約0.5公分的切口，將0.2至0.3公分粗、附有刀片的探針深入腫瘤組織做切割。每切掉一小塊腫瘤，就用真空抽吸管抽出，反覆這樣的動作，直到將腫瘤清除。」

這個技術打破過往腫瘤大於2公分才能手術的限制，即使腫瘤不大，只要病患有需求，就有機會切除，且只有一個切口的情況下，清除多顆腫瘤，但仍有出血風險，因此，3公分以上的腫瘤不適用此手術。