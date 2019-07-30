竹市9位新續任校長就任！林智堅：校長是偉大教育工作基石

2019-07-30 14:40

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市108學年度第一學期國中、小學新續任校長就職典禮今天舉行，今年有5名校長續任、4名校長新任，其中原任教育處課督李瑞剛、許雅惠分新任關東國小與大庄國小校長，成德高中由楊青山新任、建功高中由林國松新任，市長林智堅說，教育是這座小而偉大城市最重要的基石，期許每個校長用心推動新校園運動，為孩子打造幸福快樂的知識遊樂地。

林智堅說，4年多來他積極推動新校園運動，透過美感與閱讀教育的養成，希望與校長們攜手幫助孩子在學習的道路上增添更多色彩與可能性，他說，竹市每年投入教育工作的資源與預算都佔總預算第一位，4年多來透過新校園運動重建21校27棟老舊校舍，且已分3年投入4.5億的降溫計畫，讓竹市國中小班班有冷氣，回應家長們的期待。

此外，他也預告，市府在中央支持下將投入8億經費，打造新的總圖書館，未來將可健全竹市的學習資源，他也勉勵校長們帶領老師，為學生創造最佳的學習環境與內容。

新學年度新上任校長有建功高中林國松、成德高中楊青山、關東國小李瑞剛、大庄國小許雅惠，續任校長是光武國中林茂成、南華國中陳彥宇、舊社國小莊傑志、大湖國小徐美玉、茄苳國小謝佳曄。

其中新任的建功高中校長林國松曾在光華國中任教，隨後到台北市西松高中與華江高中歷練，他說，很榮幸有機會回到第二家鄉，更是他教育工作的起點新竹市擔任校長，將延續建功高中自由的校風，配合新課綱，讓學生快樂自主學習。

另市府教育處2位課督李瑞剛與許雅惠也分別通過遴選出任關東國小與大庄國小校長；許雅惠表示，會將這些年在市府第一線接觸的教育理念與政策帶進學校、壯大學校，將資源帶進大庄國小，期許自己成為教育的裁縫師，為學校縫合編織更美好的未來。

市府教育處長黃錦能也期勉5名續任校長，繼續帶領學校團隊，發揮學校特色，更鼓勵4名新任校長，秉持教育初衷為學校服務，讓孩子們擁有新視界、新眼光、化熟悉為驚奇，豐富學習知能。

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