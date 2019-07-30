鬼月還沒到 鬼娃先在清大廁所現身！

2019-07-30 13:52

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕鬼月還沒到，鬼娃先現身！清華大學工程一館學生上廁所時，發現洗手間地上竟有一隻面目全非，且斷腿的「鬼娃」躺在門口，聲稱自己被嚇到「直接拉在褲子上」。清大課外活動組表示，原來鬼娃是學校吉他社準備舉辦營隊時，拍攝影片的道具，但拍攝後忘了帶走，社員對此非常抱歉。

「今天很開心的要到工程一館2樓上個廁所，沒想到看到這個直接拉在褲子上，節省了坐到馬桶上的時間，真開心^^」，有學生在《靠北清大》貼文並附上照片，表示自己上廁所時，竟然在地上看到一隻斷腳鬼娃，有網友說「笑到要休克了！」

事後吉他社趕緊上網道歉：「聽說10幾個人去上廁所都被嚇到，我們在這裡跟所有受到驚嚇的人道歉！」，吉他社表示若有同學被嚇到收驚，或是產生了不好的影響，都可聯絡或私訊吉他社粉絲專頁，「我們都非常願意補償、道歉，並願意負起責任！」

原來是吉他社成員日前拍攝營隊活動的影片時，不小心將道具遺留在現場忘了收，才會導致這幕鬼娃闖廁的意外鏡頭發生。

清大課外活動組組長呂明諺說，吉他社預計在8月1日舉辦營隊活動，事前因活動需要，因此用道具娃娃拍攝了一部影片，但事後卻忘了將場地復原，這次吉他社發生這樣的情形，審查時可能會斟酌扣分。

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