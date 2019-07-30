2至4歲育兒津貼8月1日上路 基隆市各區公所單一窗口受理

2019-07-30 13:22

〔記者盧賢秀／基隆報導〕幼兒津貼擴大至2至4歲幼兒，8月1日起就讀私立幼兒園或未讀幼兒園的幼兒父母，每個月也可領2500元，第3名以上子女每月領3500元，基隆有4000多名幼兒受惠，家長可以到各區公所單一窗口申請。

教育處代理處長陳淑貞指出，5歲幼兒免費就學已行之多年，2018開始發放0至2歲幼兒育兒津貼，每個月2500元。

基隆市去年起2至4歲幼童有就學補助，公幼每月收費2500元、非營利幼兒園每月3500元、準公幼每月4500元；低收入戶和中低收入戶幼兒完全免費。

陳淑貞說，基隆市有六成以上的幼兒，就讀公幼、非營利幼兒園或準公幼，有四成的幼兒念私幼或未就讀。8月1日開始，念私立幼兒園及未讀幼兒園的幼兒家長，也可以領育兒津貼。

她指出，只要父母或監護人家庭綜合所得稅率未達20%，且水母未領育嬰留職停薪津貼，就可以到各區公所單一窗口申請，每月可領2500元，第3名以上子女每月領3500元，減輕年輕父母的負擔。基隆市有4056名幼兒符合資格。

林右昌說，錢用在小朋友身上，是投資未來、投資希望。這是國家重大政策，一推動就要持續做下去，無法回頭，政府做的是符合財政狀況、涵蓋所有應照顧的家庭需求。

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