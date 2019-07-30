台東35萬月薪也請不到醫師！ 衛生局爭經費補充急重症人力

2019-07-30 12:55

［記者王秀亭／台東報導］台東只有1位心臟外科醫師，整形外科醫師也需靠外縣市大型醫院支援，難因應急重症開刀需求，即使醫院開出35萬元月薪，仍找無醫師，台東縣政府爭取3000萬元，並在多家大型醫院支援下，讓台東馬偕醫院可提供24小時心臟外科手術。

台東醫療資源缺乏，尤以急重症專科醫師人力最為缺乏，「月薪35萬元，公告3個月卻無人要來。」台東縣衛生局醫政科長鍾明霞表示，為強化台東縣的急重症醫療人力，向中央爭取花東綜合發展實施方案─醫療品質及緊急醫療提升計畫，也是公告第四次才成案。

台東縣長饒慶鈴指出，過去台東只有1名心臟外科醫師，僅能預約開刀，台東榮民醫院有腎臟及感染專科醫師人力需求，台東基督教醫院建置腫瘤相關設備後，亦需放射科醫師駐診台東，都將透過此計畫補足人力。

台東馬偕醫院醫務部主任王光德表示，心臟外科除原有1名醫師人力，花蓮慈濟醫院、台北雙和醫院及高雄醫學大學附屬醫院的支援下，東馬24小時都可進行心外手術；整形外科醫師則由基隆長庚醫院支援，國泰醫院支援人力尚在協調。

台東榮民醫院補足的腎臟及感染專科醫師，提供洗腎醫療，也為台東縣愛滋個案提供每週2次的夜間門診服務。

饒慶鈴指出，強化縣內急重症醫療，主要是盼縣民在地就醫，得到妥善的醫療照護服務。

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