台南庇護工廠推中秋禮 黃偉哲代言

2019-07-30 12:19

〔記者王涵平／台南報導〕南市勞工局輔導的庇護工場，今年推出應景中秋禮品，台南市長黃偉哲今代言呼籲各界踴躍購買，給庇護工場最有力的支持。

南市勞工局表示，目前有5家庇護工場，結合其中3家包括展翼的烘焙、創義的印刷、吉茂的影印，加上29位庇護員工齊心協力，共同推出3款「集愛中秋」月餅禮盒。以蛋黃酥、京皇酥、鳳梨酥為主款，新產品「京皇酥」，以綠豆沙、蛋、奶油為主材料，口感鬆軟綿密，適合蛋奶素及老少食用。

手工餅乾皆選用純天然安佳奶油，也佐以健康果仁，搭配濃醇的月餅，更能吃出漸層的口感。月餅禮盒由創義設計製作、月餅由展翼生產包裝，再搭配吉茂印製的宣傳單，禮盒的組合代表著每一位庇護員工，靠自己的力量，為生計而努力，以及對社會的貢獻與付出。

此外，全台唯一以製作鮮凍食品為主並通過HACCP國際認證的喜憨兒台南庇護工場，推出「聚。小食光」安心豬里肌肉片加安心雞腿排，及「岩烤。微幸福」岩燒客家豬肉烤肉組之外，更與全家便利商店攜手合作，辦理『愛心送餐』送愛募集活動，將精心搭配的「喜金包」，結合造型刈包及雞腿排的組合，送愛到弱勢家庭的手中。可就近到居住附近的全家便利商店認購商品，一組僅需399元。

蓮心園基金會及其庇護農藝工場推出蛋捲禮盒、無毒農作沙拉外，也有健康養生的各式花茶、營養可口的越光米可供選購。

大台南總工會及勞工志願服務協會連續3年訂購月餅贈送職災、弱勢勞工，今年預計再向「展翼烘焙坊」購買60盒月餅，同時購買20組「喜憨兒愛點心」烤肉組，致贈給60戶弱勢及職災勞工家庭。

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