國中生在校被退休師賞巴掌 家長還被校方酸「你們要告誰 ?」

2019-07-30 11:29

〔即時新聞／綜合報導〕一名媽媽PO文爆料，女兒遭某國中退休主任呼巴掌，不僅未得到對方的道歉，校方也未積極連絡，甚至還有老師說「就算你們要提告，那你們是要告誰啦！他又不是我們學校老師，也不關我們學校的事，你們要告誰？」媽媽除了生氣該名退休教職人員行為，更質疑校方對於校園的安全管理。

據臉書粉專「爆料公社」，有一媽媽PO文，說她的女兒就讀三重某國中的體育班，並住校。不過上上週二晚間，她的女兒和另兩名同學因10點半還未就寢，而遭一位退休的主任呼巴掌，媽媽說明，有詢問女兒未就寢原因，女兒說明有一同學上廁所、一同學要洗衣服，所以相互等待，但媽媽認為該主任未聽取小孩理由就直接賞巴掌，讓她無法接受，她表明做錯當然可以處罰，但不應直接呼巴掌。

爆料的媽媽說，因該名退休主任有名氣，女兒不敢得罪，直到回家才提起，她認為這行為已傷害到小孩尊嚴，而向她女兒的班導師反映，不過，因呼巴掌的退休主任也是班導師的長輩，班導師表明有委婉告訴該位主任，也有向媽媽道歉。該名媽媽有向班導師要求要見該名主任，也去過學校，但直到現在還未有人主動連絡。

甚至在這過程中，還有另一位老師跟她說「就算你們要提告，那你們是要告誰啦！他又不是我們學校老師，也不關我們學校的事，你們要告誰？」這位媽媽因此更加生氣，並質疑為什麼他能在這個時間出現在學校的女生宿舍，校方則回覆「因為學校利用暑假時間，某些地方施工，會有工人，也有外來人士會在操場運動，當天因為看顧學生的女老師請假，所以那位主任是關心上前查看」，爆料媽媽認為，很感謝他（指退休主任）關心這些小孩，但重點就是為什麼不先詢問孩子原因而直接呼巴掌。

媽媽認為「總不能因為那位主任有聲望，我們就自認倒楣被呼巴掌」，且其他兩位同學，因為擔心之後田徑比賽會受影響，也怕父母擔心，所以都不敢跟父母說！媽媽最後也強調「不是學校的人，又是出現在女生宿舍，光是這件事學校就要先好好給個交代了..」

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法